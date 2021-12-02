Следователи изучают послание Бекмансурова в соцсетях перед шутингом в ПГНИУ

Следственная группа по делу о массовом убийстве студентов ПГНИУ приступила к изучению так называемого манифеста, который опубликовал подозреваемый в нападении Тимур Бекмансуров перед тем, как устроить стрельбу, сообщает "Ъ-Прикамье".

Перед экспертами стоят сразу несколько задач: от определения подлинности авторства текста до психологических особенностей написавшего его человека.

В тексте объемом более 15 тыс. знаков стрелок рассказывал, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он писал о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе".

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.14 октября ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тимур Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.