02 Декабря 2021
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фан-зона ХК Автомобилист (2020) | Фото: Накануне.RU

Нападающий "Автомобилиста" Алексей Макеев выбыл до конца года

Нападающий "Автомобилиста" Алексей Макеев больше не сыграет в этом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба, Макеев получил травму в предыдущей встрече против новосибирской "Сибири" и пропустит декабрьские матчи команды. Также продолжают восстановление от травм форварды Брукс Мэйсек и Станислав Бочаров.

Уже сегодня вечером "Автомобилист" примет в Екатеринбурге московский "Спартак". В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ уральцы занимают восьмое место, набрав 33 очка. Хоккеисты "Спартака" идут седьмыми на Западе, в их активе 39 очков.

Стоит отметить, что матч со столичным клубом будет первым для Николая Заварухина в роли главного тренера екатеринбургской команды. На этой неделе прежний наставник "Автомобилиста" Билл Питерс был отправлен в отставку.

Теги: Макеев, нападающий, Автомобилист



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