02 Декабря 2021
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Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Во время простоя шахты "Листвяжной" горняки будут получать зарплату – правительство Кузбасса

Семьи погибших и пострадавшие при взрыве на шахте "Листвяжной" получат дополнительные выплаты от региона. Правительство Кузбасса направит еще по 1 млн руб. семьям погибших, по 400 тыс. руб. пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тыс. руб. – пострадавшим в состоянии средней и легкой степени тяжести.

"Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тыс. руб. семьям погибших, проходящим лечение в больнице — 150 тыс. руб., лечащимся амбулаторно — 75 тыс. руб.", - сообщили в правительстве Кемеровской области.

Также известно, что в период простоя шахты заработную плату будут получать как работники "Листвяжной", так и подрядных организаций.

Теги: шахта, листвяжная, простой, шахтеры, выплаты



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