СМИ: Смертность в России достигла антирекорда с 1945 года

Число умерших в России за последние 12 месяцев, с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г., превысило 2,4 млн человек. Это максимум после 1945 г. "Естественная" убыль населения почти достигла 1 млн человек, пишут "Ведомости".

Эта оценка предварительна, поскольку за ноябрь никаких цифр еще нет, но то, что она окажется очень близкой к реальным данным, сомнений не вызывает. Накануне.RU писало об этом еще по итогам сентября. Смертность в 2021 году станет наибольшей со времен Великой Отечественной войны и достигнет или почти достигнет 2,5 млн человек, то есть больше, чем в худшие 1990-е и 2000-е. Убыль населения без учета миграции составит порядка миллиона человек.

Главной причиной называется, естественно, ковид, хотя статистика доказывает, что никакой связи между ковидом и избыточной смертностью нет и близко. Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев тоже сомневается в адекватности ковидной статистики в России. По его мнению, она не должна быть такой огромной и имеет признаки завышения.

Однако коронавирус является удобным оправданием, и ожидать адекватного анализа в этих условиях не приходится.