На Урале сельского депутата лишили полномочий из-за утраты доверия

Депутата Усть-Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района (Свердловская область) досрочно лишили полномочий в связи с утратой доверия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения депутатом законодательства о противодействии коррупции.

Было установлено, что депутат несвоевременно представил документы об отсутствии расходов, в том числе у членов семьи. В них содержались сведения о сделках по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, по которым сумма превышает общий доход отчитывающегося лица и членов его семьи за последние три года.

Данная информация была направлена в думу Усть-Ницинского сельского поселения, которая не приняла предусмотренные законом меры ответственности к депутату. На заседании думы депутату было вынесено моральное осуждение, которое в качестве меры ответственности не предусмотрено действующим законодательством.

В связи с этим районная прокуратура внесла представление председателю думы Усть-Ницинского сельского поселения об устранении нарушений, в котором потребовала привлечь вышеупомянутого депутата к установленной законом ответственности. Позднее, на очередном заседании думы по результатам рассмотрения представления прокуратуры полномочия вышеуказанного депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.