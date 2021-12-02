Омичка подала в суд на ТЦ за отказ пустить ее без QR-кода

Жительница Омска, которую не пустили в торговый центр из-за отказа подтвердить прохождение вакцинации от коронавируса, подала иск к его директору.

Женщина требует компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

По ее словам, 6 и 8 ноября она не смогла посетить торговый центр, так как отказалась предъявить QR-код. Омичка просит признать действия ответчика незаконными, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что в Казани посетитель ТЦ напал с ножом на охранника, ранив его в руку. Появлялась информация, что инцидент произошел после просьбы охранника предъявить QR-код.