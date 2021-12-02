На Украине могут вести экономический паспорт детей

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца". Об этом он сказал, выступая в Раде.

Речь идет о том, что на специальные счета новорожденных будут начисляться деньги от рентных платежей. И по достижении совершеннолетия эти средства можно будет потратить на получение образование в республике или покупку жилья.

При этом Зеленский допустил характерную оговорку, сказав, что можно будет купить жизнь (на мове в родительном падеже "жизни" звучит как "життя", а "жилья" - как "житла"). Многие обратили на это внимание.

Зеленский заявил, что благодаря его законопроекту "олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей". Но не исключено, что мера направлена не на будущее детей, а на отъем бизнеса у олигархов, прежде всего у Рината Ахметова, с которым у президента большой конфликт: он хочет отобрать у Ахметова телеканалы, а тот возмущен такой наглостью.

В конце ноября кабмин Украины утвердил график "борьбы с олигархами". К концу 2022 года у них хотят отнять телеканалы. Также предусмотрены меры по отъему бизнеса. В этой связи показательно, что почти 75% украинцев оценивают эти действия Зеленского как популистские, направленные на усиление своей власти, а то и желание самому стать олигархом.