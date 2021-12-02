Госдума готова ужесточить выдачу охотничьих билетов

Правительство внесло в Госдуму поправки, ужесточающие требования к выдаче охотничьих билетов. Ранее идею продвигал Совет по правам человека при президенте России (СПЧ).

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"Существующий порядок формален и позволяет любому в течение нескольких дней получить охотничий билет, а затем приобрести огнестрельное оружие. Ранее СПЧ выступил с инициативой пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и международного опыта и мнения охотников, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия", - заявил председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.

Инициативу, судя по всему, готовы поддержать и в Госдуме. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") говорит, что "ужесточение порядка выдачи охотничьего билета - очень дельное и разумное предложение, это еще одна реальная мера по ограничению оборота оружия".

"Параллельно депутатами ГД совместно с Росгвардией дорабатываются и другие инициативы, направленные на то, чтобы оружие не оказалось в случайных и сомнительных руках. Постараемся успеть внести наш новый законопроект до конца осенней сессии. Слишком дорогая ставка стоит на кону - человеческие жизни", - отмечает Хинштейн.