02 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство Москвы передаст 50 автобусов Челябинской области

Челябинская область получит 50 автобусов, выбывающих из автобусных парков ГУП "Мосгортранс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

В регионе в рамках транспортной реформы ведется обновление подвижного состава в муниципалитетах области, в том числе за счет транспортных средств из других регионов, которые находятся в хорошем состоянии. В частности, правительство Москвы передаст области автобусы в связи с переходом на другие виды общественного транспорта.

27 транспортных средств передадут в Миасс, 17 автобусов направят в Челябинск. По два автобуса получат Куса, Южноуральск и Троицк.

Автобусы уже начали поступать в регион. После их оформления и проведения технического обслуживания они выйдут на линию.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Южному Уралу. Челябинск получил 1,9 млрд рублей на обновление общественного транспорта. На эти средства были закуплены 157 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, из них 47 автобусов марки "Волгабас" на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе.

Теги: автобусы, транспортная реформа, общественный транспорт,



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