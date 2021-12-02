02 Декабря 2021
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В РАН без энтузиазма восприняли новости об открытии антитела против COVID-19 в Китае

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова скептически отнеслась к открытию антитела против COVID-19 в Китае.

Антитело, которое способно противостоять различным штаммам COVID-19, скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, заявила она РИА Новости.

По словам Барановой, антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя.

"Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнем массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним. Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела", - добавила биолог.

Ранее стало известно, что ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19 и может послужить основой для создания универсальной вакцины.

Молекула 35B5 была получена в ходе масштабного изучения образцов крови жителей Китая, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Ученые выделяли из этих образцов клетки, производящие антитела, и наблюдали за их взаимодействием с разными частями вируса, пишет Regnum.

В августе сообщалось, что ученые Вашингтонского университета изучили 43 антитела и выявили одно, способное нейтрализовать все известные мутации COVID-19. SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной в разных штаммах.

Теги: китай, антитело, коронавирус, ран



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