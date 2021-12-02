Декабрьский торфяной пожар в Свердловской области начнут тушить в ближайшее время

В департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу прокомментировали ситуацию с торфяным пожаром в Свердловской области.

Напомним, очаги тления торфа накануне были обнаружены сотрудниками российского "Гринпис" и екатеринбургской волонтерской группой "Добровольцы быстрого реагирования". Результаты обследования показали, что минувшей осенью полностью потушить очаги не удалось, а игнорирование ситуации может привести к новым пожарам уже ранней весной следующего года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте лесного хозяйства по УрФО, в связи с тем, что последние дни в Свердловской области установилась теплая погода и поверхностный снег во многих местах растаял, стало заметно тление торфа около поселка Старопышминск, что в Березовском городском округе.

"Никакой угрозы населенному пункту это длительное шаение не представляет. Местные власти держат ситуацию под контролем", - заявили в департаменте.

Там заверили, что специалисты министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области постоянно следят за этой локацией, а сотрудники Уральской авиабазы мониторят ситуацию с помощью квадрокоптеров.

"Березовское лесничество, региональное министерство природных ресурсов и экологии, Уральская авиабаза рассматривают варианты локализации и ликвидации данного пожара. Есть несколько способов, в ближайшее время будет выбран самый эффективный из них", - заключили в департаменте лесного хозяйства.

Напомним, в октябре на юге Екатеринбурга тлел торфяник, из-за чего город несколько недель буквально задыхался от смога. 25 октября в ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что тление ликвидировано.