В Киеве неонацисты провели митинг против Зеленского

Украинские неонацисты провели митинг в центре Киева против президента Владимира Зеленского. Он был приурочен ко "дню госпереворота" 1 декабря, о чем на прошлой неделе заявил Зеленский.

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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что "патриоты" собираются, чтобы не допустить предательства на неких переговорах Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

С трибуны звучали обвинения Зеленского, его призывали уйти в отставку. Интересно, что "Нацкорпус" (запрещен в РФ) впервые участвовал вместе со сторонниками Петра Порошенко. Это может быть связано с тем, что "Нацкорпус" ранее курировал Арсен Аваков, но недавно он был уволен с поста глава МВД, и общий зуб на Зеленского вынудил две силы объединить усилия. Хотя в митинге участвовало всего около тысячи человек или чуть больше.

Турчинов со сцены заявил, что "госпереворот", о котором говорил Зеленский, является фейком, а настоящая угроза Украине исходит из офиса президента, который превращает ее в "губернию России". К слову, офис президента во время акции охраняли очень плотно, возможно, ожидая штурма.

Организаторы анонсировали новую акцию на 12 декабря. Пока они не представляют серьезной опасности для Зеленского, так как сами неонацисты малочисленны и разрознены.