02 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
МЧС на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Установлен виновник торфяных пожаров в Екатеринбурге

Торфяные пожары в Солнечном микрорайоне, последствия которых на собственных легких ощутил весь Екатеринбург, произошли по вине ЗАО "Реконструкция" - компании, которой и принадлежала земля с очагами тления. Об этом прокуратура Свердловской области сообщила в ответ на официальный запрос депутату Госдумы Андрею Альшевских.

"По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло на земельном участке, принадлежащем ЗАО "Реконструкция", которым не обеспечена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, не приведены иные противопожарные мероприятия", - говорится в документе.

В связи с данными нарушениями в адрес гендиректора организации вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое было удовлетворено. К дисциплинарной ответственности было привлечено одно должностное лицо. В отношении него, а также самой компании, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 20 .4 КоАП РФ. Виновники заплатили штрафы в размере 15 тыс. и 100 тыс. рублей.

При этом, по словам самого Альшевских, это небольшая цена за то, что "несколько недель Екатеринбург буквально задыхался". Торфяник на юге Екатеринбурга тлел с середины октября. 25 октября в ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что тление ликвидировано. В ликвидации последствий торфяного пожара в уральской столице были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники, пожарным пришлось организовывать рукотворные водоемы и привлекать дополнительные средства и силы.

Напомним, что очаги тления торфа накануне были обнаружены сотрудниками российского Гринпис и екатеринбургской волонтерской группой "Добровольцы быстрого реагирования". Позднее результаты обследования показали, что минувшей осенью полностью потушить очаги не удалось, а игнорирование ситуации сегодня может привести к новым пожарам уже ранней весной следующего года.

Теги: Екатеринбург, торфяные пожары, виновник, прокуратура, штраф



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