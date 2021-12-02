Глава Югры стала "губернатором литературной России"

Глава ХМАО Наталья Комарова стала "Губернатором литературной России". Об этом главе региона объявили во время торжественной церемонии открытия II форума писателей округа "Культурный марафон", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

О присвоении Комаровой этого почётного звания сообщил председатель правления Союза писателей России Николай Иванов. Глава округа награждена за значительные достижения в развитии культуры, искусства и творчества.

"То, что делаете Вы, ваша команда для развития культуры, заметно всей России", - акцентировал Николай Иванов.

Форум проходит с 1 по 3 декабря. На площадках государственной библиотеки Югры, Центра ремесел, Ханты-Мансийского театра кукол, государственного художественного музея и других учреждений культуры автономного округа пройдут круглые столы, мастер-классы, презентации, дискуссии, семинары-практикумы, творческие встречи.

Организаторами форума выступают департамент культуры автономного округа, государственная библиотека Югры и библиотечная ассоциация Югры.