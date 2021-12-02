02 Декабря 2021
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Общество В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: YouTube-канал Валерия Рашкина

Бастрыкин возбудил на Валерия Рашкина уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").
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На прошлой неделе коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела.

СКР также представил свою версию произошедшего в ночь с 28 на 29 октября в охотохозяйстве "Лебедка" в Саратовской области.

"Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося. Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты. В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Сам Рашкин заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.

Теги: александр бастрыкин, валерий рашкин, уголовное дело, незаконная охота



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