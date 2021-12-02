На Южном Урале бывшего главного технолога муниципального предприятия отправили под домашний арест по делу о взятке

Бывшего главного технолога муниципального предприятия Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки, отправили под домашний арест на два месяца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, директор коммерческой организации передал взятку в размере 1,8 млн рублей бывшему главному технологу муниципального предприятия за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования.

Директор коммерческой организации по решению суда заключен под стражу.