Российские врачи оценили шансы победить COVID-19 в ближайшее время

Большинство российских врачей не считают, что в скором времени заболеваемость коронавирусом значительно снизится. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформы для врачей "Доктор на работе".

Согласно опросу, только 11% опрошенных считают, что тренд на снижение заболеваемости в ближайшее время продолжится.

42% медиков ожидают незначительного роста збаолеваемости, а 29% - существенного увеличения.

Причиной сохраняющейся пандемии 84 % врачей считают нежелание россиян самоизолироваться после контактов с зараженными.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году. При этом вирус, по словам специалиста, никуда не денется, и вспышки все равно останутся.