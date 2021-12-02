В Пермском крае для вакцинированных жителей трех территорий объявили акцию

Минздрав Прикамья вместе со спорткомплексом "Олимпия" и "Театром-Театром" запустили акцию для пермяков, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

50 тысяч жителей Перми, Пермского муниципального района и Краснокамского городского округа, завершившие процесс вакцинации в период начиная с 1 декабря, будут получать единоразовую скидку в 500 рублей на приобретение билетов в театр и на посещение бассейна и фитнес-зала.

Билеты в театр можно купить до 15 декабря включительно. На безлимитное разовое посещение "Олимпии" - до 15 января.

Промокоды на скидку в Театр-Театр и "Олимпию" будут выдаваться пермякам после введения второго компонента в медицинских организациях города, которые проводят иммунизацию, и в мобильных пунктах вакцинации.

В региональном Минздраве отметили, что на сегодняшний день число вакцинированных от COVID-19 в Пермском крае превысило один миллион.

"Все больше жителей осознают, что иммунизация позволяет обеспечить собственную безопасность и снизить риск тяжелого течения болезни, а также является личным вкладом в создание коллективного иммунитета, в противодействие распространению COVID-19 в регионе", – сообщили в министерстве.