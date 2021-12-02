Гламурный фотограф Лошагин вновь попробует выйти на свободу

Уральский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок за убийство собственной жены-модели, в очередной раз попробует выйти на свободу.

Напомним, ранее Лошагин неоднократно пытался досрочно выйти из колонии, но суд каждый раз отказывал фотографу. Мать убитой модели Светлана Рябова называла его "страшным человеком".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, к ним поступила жалоба Дмитрия на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который оставил без удовлетворения его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Материал передан в производство судье Марии Кузнецовой. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, в последний раз гламурный фотограф пытался выйти на свободу в сентябре этого года. Тогда он жаловался на "рабский труд" в колонии.