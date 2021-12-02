"Брусника" переделает заброшенный особняк на Горького в Екатеринбурге под собственный офис

Компания "Брусника" решила отреставрировать двухэтажный особняк в центре Екатеринбурга, превратив заброшенное здание на Горького 43а в собственный офис. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель пиар-службы компании Сергей Ермак.

По его словам, здание было выкуплено еще в феврале текущего года и сейчас готовится документация для его регистрации. Ермак также заверил, что двухэтажное строение не превратится в многоэтажку и на всякий случай уточнил, что "Брусника" купила не электростанцию, а дом рядом.

"Даже как-то неловко обманывать ожидания горожан, но дом на Горького 43, который мы выкупили еще в феврале не превратится даже в 15-этажный офисник. Ну, и чтобы ни у кого не было иллюзий, в каком состоянии "народное" достается "частнику", посмотрите пару-тройку фоток изнутри", - пишет представитель компании.

Напомним, что "Брусника" также планирует реконструировать здание бывшей золотоплавильной лаборатории на Первомайская, 1. Документы на снос нескольких пристроев во дворе здания уже получены.