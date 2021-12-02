Дочь шахтера, погибшего в "Листвяжной", рассказала о событиях после взрыва

Дочь погибшего в шахте "Листвяжная" Геннадия Белошкурского Ксения считает, что ей удалось восстановить хронологию событий, прочитав переписку выживших работников в соцсетях на телефоне отца. Гаджет был оставлен Белошкурским на поверхности.

Ксения рассказала "Ленте.ру", что когда в шахте произошел взрыв, некоторых шахтеров отбросило в сторону, другие потеряли сознание, но были и те, кто пытался выбраться.

По словам девушки, ее отец после взрыва остался во вменяемом состоянии и помогал коллегам – поднимал их и приводил в чувства.

Когда Белошкурский повел людей к выходу, то заметил, что не хватает его молодого коллеги Александра Петрова. Оказалось, что парень не может включить аварийный прибор для дыхания.

Дочь погибшего рассказала, что ее отец отдал молодому человеку свой самоспасатель и отправил его к выходу.

Белошкурского нашли в группе из пяти человек неподалеку от выхода, Петров также погиб.

Трагедия произошла 25 ноября. Пострадало 99 человек, 51 погиб. В шахте обнаружили еще 20 тел — 18 горняков и двоих горноспасателей. Достать их пока не удалось, так как существует высокая опасность взрыва. Ранее из шахты подняли на поверхность 11 тел. Тела еще 20 горняков пока не найдены. Как сообщалось ранее, в подготовительном забое кемеровской шахты "Листвяжная" продолжается пожар, там скапливается метан.

Напомним, компанией "Шахта "Листвяжная" владеет АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь", среди основателей которой - фигурант списка Forbes Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы от Кемеровской области Владимир Гридин. Шахта ведет отработку запасов Егозово-Красноярского угольного месторождения. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.