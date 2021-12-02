В Магнитогорске бывшего полицейского осудили за разглашение гостайны

Бывшего сотрудника УМВД по Магнитогорску приговорили к 1 году условно за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий он раскрыл их детали субъекту оперативно-розыскной деятельности.

По приговору суда ему назначен 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе на 1,5 года.