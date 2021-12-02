В Нижневартовске начался культурно-образовательный форум "Культура в новой реальности"

В Нижневартовске стартовал культурно-образовательный форум "Культура в новой реальности". Основная цель форума, который объединил культурное сообщество Югры, – осмысление тенденций новой реальности в сфере культуры, определение ориентиров будущего развития регионального культурного пространства. Форум пройдёт 1-3 декабря, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Сегодня в период пандемии перед сферой культуры стоят непростые задачи. Пожалуй, самая важная – научиться адаптироваться к новой реальности. В ближайшие три дня у культурного сообщества Югры будет уникальная возможность обменяться инновационным опытом и выстроить общую стратегию развития. Представленная программа впечатляет своей многогранностью и уровнем экспертов. Мы приложим все усилия, чтобы этот форум стал ежегодным, а Нижневартовск оставался базовой региональной площадкой по обсуждению культурных проектов, инициатив и технологий", – приветствовал участников форума исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Организаторами форума выступили департамент культуры Югры, департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска, МБУ "Дворец культуры "Октябрь". Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

"Тематика события своевременная и актуальная – "Культура в новой реальности". По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, бережное отношение к национальной культуре и традициям является важнейшим условием гармоничного развития страны. В конечном счёте, мы все хорошо понимаем, что именно на фундаменте культуры, на тех ценностях, которые лежат в её основе, строится благополучие всего общества и каждого отдельного человека. Это очень важно! Форум является той самой уникальной площадкой, на которой проходит обмен мнениями, опытом, зарождаются новые креативные идеи, ориентированные на повышение качества жизни граждан", - сказала заместитель председателя думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая.

По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Ирины Воликовской, к открытому диалогу, изучению опыта экспертов готовы представители всех учреждений сферы культуры Нижневартовска. Также трансляция мероприятий форума осуществляется для других муниципалитетов Югры на платформе видеосвязи Zoom. Участников форума в течение трёх дней ждет насыщенная программа, направленная на повышение профессиональных компетенций работников культуры, с мастер-классами от известных и высокопрофессиональных экспертов в области инклюзии, творческих индустрий, менеджмента, событийных мероприятий. Для специалистов светозвукотехнических служб пройдут интенсивы.

Одну из востребованных тем – создание локального культурного бренда обсудили участники секции "Культура и развитие территорий: от туристической привлекательности до нового качества жизни". Спикером по данной теме выступил директор госучреждения "Централизованная клубная система "Восток" Дамир Худайбердин из Москвы. Режиссёр, тренер анимационных команд Ольга Кукшина из Ставрополя поделилась своим теоретическим и практическим опытом со слушателями секции "Организация специальных событий в социально-культурной сфере".

"В моей копилке разнообразный интерактив для детей и взрослых, также вниманию участников форума будут представлены новогодняя программа, игровой фристайл. Хотела бы привлечь внимание к развитию перспективного направления "бейби" для малышей от восьми месяцев до двух лет. Наша команда его активно развивает и другим советует", – поделилась эксперт.

По слова директора МБУ "Дворец культуры "Октябрь"" Оксаны Гавриловой, форум станет для культурного сообщества города своеобразной перезагрузкой, позволит определить базовые векторы дальнейшего развития культурного пространства Нижневартовска. В качестве ожидаемых результатов – создание совместных проектов, консолидация творческих сил и рождение новых инициатив в рамках любимого всеми горожанами фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи".