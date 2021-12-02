Свердловские противники QR-кодов планируют провести митинг

Общественные объединения Свердловской области, выступающие против введения QR-кодов, подали очередное уведомление о проведении протестной акции в Екатеринбурге. Правда, в этот раз речь идет не о пикете, а о митинге, который должен состояться в следующие выходные.

О намечающемся мероприятии Накануне.RU сообщил юрист Иван Волков, являющийся координатором соцобъединений "Воля народа", "Сопротивление", "Комитет Спасения Сквера", а также председателем регионального отделения федеральной партии "Российский общественный союз". Согласно поданному в министерство общественной безопасности Свердловской области документу, двухчасовой митинг планируют провести "на площадке около Фонтана с шаром" напротив входа в Академический театр драмы. Предполагаемое количество участников - 1,5 тыс. человек.

По словам самого Волкова, уведомление было подано в электронном виде еще 1 декабря в 17.11. Несмотря на это, общественники решили лично прийти в министерство, чтобы поставить отметку о регистрации уведомления на бумажном обращении, но уже на этом этапе столкнулись с трудностями.

"Мы подали уведомление в министерство общественной безопасности о проведении митинга. Однако, учитывая отношение министерства к осуществлению людьми своих конституционных прав, мы решили подстраховаться, и приехать лично, чтобы поставить отметку на копии поданного нами ранее уведомления о митинге. Однако, нам в этом было отказано, в достаточно неуважительной форме, сотрудником МОБ Щетининым Владиславом Викторовичем. Который к тому же заявил, что якобы не получал нашего уведомления по электронной почте. Он отказался посмотреть нашу электронную почту, чтобы убедиться, что уведомление нами было подано в срок и на официальный электронный адрес министерства, и прервал разговор. Цель приезда была в одном, только поставить отметку на копии ранее поданного в срок уведомления, чтобы можно было опубликовать его с отметкой министерства", - пояснил Волков.

Юрист заверил, что если общественникам откажут в проведении митинга, то они снова обратятся в министерство, но уже для проведения пикета.

Напомним, что на прошлых выходных, спустя две недели после первой, в Екатеринбурге прошла новая акция против QR-кодов, организатором которой вновь выступило общественное объединение "РодНадзор". В этот раз пикет на тему "За верховенство национального законодательства России - за права человека!" состоялся у КРК "Уралец", возле памятника воинам-спортсменам Урала и снова собрал порядка трех сотен человек.