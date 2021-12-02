02 Декабря 2021
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Общество Москва
мат, нецензурная брань (2017) | Фото: obodrenie.info

Депутат Мосгордумы сматерилась во время заседания комиссии по культуре

В сети обсуждают конфуз, произошедший в начале ноября с депутатом Мосгордумы Натальей Метлиной (депутатское объединение "Моя Москва"). Когда ей предоставили слово на дистанционном заседании комиссии по культуре, Метлина начала возмущаться чем-то, при этом употребила нецензурное слово: "Мало того, *****, что мы не можем…". Что именно возмутило депутата – неизвестно, так как оператор заседания успел отключить разошедшейся народной избраннице звук. Ее коллеги начали смеяться, а сама она, через несколько секунд осознав, что материться в прямом эфире, от ужаса округлила глаза. "Ага. Вы в эфире, коллега", - ответил растерявшейся Метлиной глава комиссии Евгений Герасимов.

Неизвестно, понесла ли Метлина дисциплинарные взыскания, но работать она продолжает и по сей день. Как выяснилось, инцидент произошел еще в начале ноября.

Такие случаи – не новость. Так, в марте этого года уроженка Свердловской области, экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская (сейчас она под следствием по делу о взятках) выругалась матом в прямом эфире. Как пояснила сама Новосельская, во время селекторного совещания по видеосвязи у нее "отключилась машина".

Фраза "*** твою мать. Поставили как обезьяне" раздалась во время реплики главы Крыма Сергея Аксенова. Он опешил от удивления, но тут же велел Новосельской успокоиться, а курирующему минкульт вице-премьеру Михаилу Назарову поручил провести служебное расследование.

Сама министр культуры сразу же извинилась перед коллегами, объяснив вспыльчивость неработающей техникой. Позже она еще раз объяснилась в эфире телеканала "Крым 24". "Когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС (видеоконференцсвязи), у меня вырвались непарламентские выражения. Приношу всем свои извинения", - сказала Новосельская.

Кстати, Метлина, как и Новосельская, успела "прославиться" в СМИ, и вовсе не благодаря мату во время селектора.

В конце октября этого года Наталья Метлина на заседании городского парламента заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства.

"Мне странно, имея такой бюджет, такое количество богатых, состоятельных людей в Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах. <...> Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать, но, наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет. <...> Наболел этот бесконечный патернализм", - сказала депутат.

По мнению Метлиной, факт регулярных обманов мошенниками пенсионеров говорит о том, что у тех много денег. Парламентарий также подсчитала стоимость московских квартир, в которых проживают пенсионеры.

Теги: наталья метлина, мат, мосгордума, арина новосельская



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