02 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
котельная, ТеплоРесурс (2019) | Фото:Накануне.RU

Нижний Тагил получил паспорт готовности к отопительному сезону

Комиссия Уральского управления Ростехнадзора приняла положительное решение о выдаче паспорта готовности Нижнему Тагилу к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, документ подтверждает успешно проделанную работу по подготовке к зимнему периоду. Нижний Тагил стал одним из первых муниципалитетов Свердловской области, которые получили паспорт готовности.

По состоянию на 1 декабря в городе было отремонтировано 20,4 километра сетей теплоснабжения. Проведены ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения протяженностью 8,6 километра, в эксплуатационное состояние приведено 3,5 километра сетей водоотведения и 6,5 километра инженерных систем электроснабжения.

По данным мэрии, 11 теплоснабжающих организаций Нижнего Тагила обеспечивают теплом более 2,5 тысяч многоквартирных домов, 69 школ, 143 детских сада и 80 объектов здравоохранения.

Теги: Нижний Тагил, паспорт, отопительный сезон



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