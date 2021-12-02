В Красноярске нашли тело задушенной девочки и ее матери, упавшей с высоты

В Красноярске на ул. Борисова в квартире многоэтажного дома обнаружено тело пятилетней девочки. Следователи предполагают, что ребенка задушили. Около подъезда дома было найдено тело матери ребенка с травмами, характерными для падения с высоты (квартира погибших находится на 10-м этаже).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п.п. "а","в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

"Отрабатываются несколько версий произошедшего. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются родственники и знакомые семьи", - сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю.