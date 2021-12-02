Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов

Апелляционный суд округа Колумбия (США) отклонил иск экс-акционеров компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов.

В апелляции было удовлетворено ходатайство ответчика в лице России и отклонено ходатайство бывших акционеров компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции, который приостановил дело.

"Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", — говорится в постановлении суда.

Бывшие акционеры ЮКОСа добивались отмены решения нижестоящей инстанции, которая в ноябре 2020 года удовлетворила ходатайство России о приостановке судебного разбирательства по их иску, пишет Regnum.

В прошлом месяце суд в округе Колумбия принял отрицательное решение по делу о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения процедур в Нидерландах.

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им более 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство. Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более 100 млрд долларов.

В мае 2020 года Россия подала кассационную жалобу с требованием отмены решения о выплате. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате и вернул дело в апелляционный суд Амстердама.