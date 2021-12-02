"Требуем запретить строительство": открытое письмо противников "Баден-Бадена" на Шарташе

Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков опубликовал открытое письмо в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова и спикера городской думы Екатеринбурга Игоря Володина. Речь в обращении идет о строительстве комплекса водных развлечений "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ.

В союзе выступили против возведения комплекса именно на этом месте. Как говорится в письме, берега Шарташа - это особо охраняемая природная территория, а проект "Баден-Бадена" внушает "обоснованные опасения специалистам экскурсионного дела". В частности, по мнению авторов обращения, он противоречит принципам "ответственного туризма" и планам развития экологического туризма на территории ООПТ Свердловской области.

"Проект неминуемо приведет к росту антропогенной нагрузки на Шарташский лесной парк, что видно на примере существующего комплекса "Баден-Баден" на Уктусе, к которому сейчас ведет оживленная автодорога со всеми вытекающими последствиями: шум, выхлопные газы, разлив ГСМ, огромная парковка. Вызывают обоснованные опасения непросчитанные риски ущерба для гидросистемы озера, природы и экологии лесопарка в процессе осуществления строительных работ, рытья котлованов, прокладки канализации и т.п.", - говорится в письме.

Представители союза требуют запретить строительство термального комплекса на берегу Шарташа.

"Исходя из заявленного описания проекта, нет ни одной причины, по которой этот объект нельзя было бы построить не на территории ООПТ, а где-либо в другом месте в окрестностях Екатеринбурга", - отмечают авторы обращения.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Екатеринбургской городской думе прошло обсуждение строительства термального комплекса "Баден-Баден" на берегу озера Шарташ. У проекта нашлись как свои сторонники, так и убежденные противники.