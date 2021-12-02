СМИ: сына бывшего детского омбудсмена Астахова обвинили в хищении

Головинский суд Москвы не стал отправлять под домашний арест сына бывшего уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова.

Он проходит по уголовному делу о мошенничестве. Решение суда обжаловано.

Антон Астахов обвиняется в хищении 1,2 млрд руб.

Максимальная мера наказания — до десяти лет колонии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Павла Астахова в начале сентября 2016 года. Ранее омбудсмена раскритиковали за разговор с пострадавшими в Карелии детьми.