Заполняемость стадионов в Петербурге увеличили до 50%

Власти Санкт-Петербурга согласовали заполняемость стадионов на декабрь.

Она увеличится до 50%, говорится в Telegram-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского. По его словам, в декабре в городе пройдут матчи чемпионата КХЛ и чемпионата Высшей лиги по хоккею.

Пиотровский отметил, что соревнования "смогут посмотреть вживую ещё больше людей! ". Это также относится к матчам "Зенита" на "Газпром Арене", матчам волейбольного и баскетбольного клубов "Зенит" на Сибур-арене, Чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам "АСА 113", "Финалу четырех" Кубка России по волейболу среди мужских команд.

При этом зрителей будут пускать нас спортивные арены только при наличии QR-кода.

Тем временем, владельцы кафе и ресторанов вынужденно перебираются из центра Санкт-Петербурга на окраины города, чтобы хоть как-то сохранить бизнес. Рестораторы жалуются, что Смольный практически не поддерживает их.