Эксперты не исключили "точечных" отставок губернаторов

Перед региональными выборами 2022 года федеральный центр с большой вероятностью продолжит "точечную" ротацию глав российских регионов.

Прежде всего, она касается старожилов — например, главу Саратовской области Валерия Радаева, говорится в очередном докладе "Госсовет 2.0" коммуникационной группы "Минченко консалтинг". Как считают аналитики, новых отставок стоит ждать предстоящей весной.

Из доклада следует, что с учетом запроса на обновление власти и усталости электората глава Саратовской области Валерий Радаев опустился в так называемую красную зону — группу руководителей, которым грозит отставка. В октябре губернатор сам допускал, что может не пойти на третий срок.

Фактор усталости играет и против глав Свердловской и Томской областей Евгения Куйвашева и Сергея Жвачкина, которые тоже руководят регионами по десять лет. На их карьерные перспективы будут, в том числе влиять результаты минувшей думской кампании. По сравнению с выборами-2016 "Единая Россия" потеряла в голосовании по партспискам в Свердловской области 6 процентных пунктов, в Томской — 8 п. п.

Наиболее устойчивые позиции сохраняет губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который пользуется поддержкой федеральных политиков.

Отставок стоит ждать в марте-апреле: "Под Новый год уже вряд ли будут какие-то кадровые решения, а весенние назначения обеспечат врио губернаторов эффект "медового месяца", - отметил Евгений Минченко.

В следующем году прямые выборы губернаторов пройдут в Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской и Ярославской областях, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Марий Эл.