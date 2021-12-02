Россиянина Гричишкина приговорили к теремному сроку в США за киберпреступления

Окружной суд в США в Мичигане приговорил гражданина России Александра Гричишкина к пяти годам тюрьмы.

Он признан виновным в предоставлении услуг хостинга для вредоносных программ, атаковавших американские компании с 2009 по 2015 годы. Следствие запрашивало для россиянина до 6,5 лет тюрьмы.

Как следует из уголовного дела, Гричишкин основал и руководил группой, предоставляющей киберпреступникам "пуленепробиваемый" хостинг. Россиянин отслеживал сайты, через которые осуществляется блокировка сетевой инфраструктуры, и переносил вредоносное ПО на другую инфраструктуру, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в начале 2021 года россиянин Андрей Тюрин в США приговорен к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Тюрина в 2018 году экстрадировали из Грузии в США, он признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase.