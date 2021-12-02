Утвержден новый порядок медосмотра для российских водителей

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок прохождения медкомиссии для потенциальных водителей.

Как сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, новый порядок предусматривает увеличение числа обследований для некоторых категорий водителей.

Так, для восстановления прав после лишения или запрета водить транспортное средство необходимо будет пройти обследование на наличие психоактивных веществ в организме, а также лабораторные исследования крови или мочи для выявления возможного алкоголизма, сообщает РБК.

Ранее планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Как предполагалось, на дополнительное лабораторное исследование смогут послать и при отрицательном тесте, но если врач-нарколог обнаружит у кандидата один из трех признаков употребления наркотиков: "неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм", "ускорение или замедление темпа мышления", "эмоциональная неустойчивость", повышенная потливость, заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки "внутривенного введения веществ", включая следы от инъекций.

Однако эту идею раскритиковал глава государства Владимир Путин.

После доработки документа упоминание о CDT-исследовании исчезло, а срок вступления в силу несколько раз переносился.