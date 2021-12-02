02 Декабря 2021
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Общество В России
снос дома на Степана Разина, 23 (2015) | Фото:https://www.facebook.com/oleg.bukin.5?fref=ts

Экономия: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье

Отходы от сноса старых зданий при возведении новых планируют повторно использовать при строительстве жилья в России.

Минстрой, Минприроды, Российский экологический оператор должны представить в правительство РФ свои предложения о применении вторичных ресурсов и сырья в девелопменте, а также в ЖКХ и при благоустройстве территорий. Соответствующие поручение ведомствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Эксперты поддержали данную инициативу, которая в перспективе должна снизить стоимость строительства. Однако существуют и риски: к таким материалам нет четких требований, а значит, они могут оказаться недостаточно качественными. Как считают депутаты Госдумы, данный пробел нужно урегулировать на законодательном уровне, пишут "Известия".

В госкорпорации ДОМ.РФ признают, что инфляция в сфере жилой недвижимости запредельно разогналась, но при этом предложить какие-то срочные и действенные, хотя бы точечные решения не могут, предпочитают придерживаться ранее принятого плана.

Глава корпорации Виталий Мутко признал, что на рынке произошла разбалансировка спроса и предложения. "Различные факторы привели к тому, что жилье подорожает, по разным подсчетам, до 33%", - сказал Мутко.

Теги: строительство, дома, жилье



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