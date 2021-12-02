В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит 14 дней

02 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит 14 дней

Сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов положительно скажется на эпидобстановке. Об этом сообщили инфекционисты.

По словам представителей лабораторий, там готовы к наплыву людей в связи с новым требованием.

Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за особенностей разновидности вируса под названием "омикрон". Кроме того, для прибывающих из африканских стран россиян введут 14-дневный карантин. На вопрос о том, почему срок изоляции составит не 10 суток, как во многих странах, в  ведомстве ответили, что две недели — это максимальный инкубационный период для COVID-19.

При этом ученые отмечают, что есть и вероятность того, что коронавирус начал вырождаться, и эпидемия COVID-19 движется к завершению, сообщают "Известия".

Хотя производители вакцин только тестируют их эффективность против нового штамма, глава Роспотребнадзора уже успела заявить, что "все существующие в России вакцины от ковида защищают и от нового штамма". Также она заявила об эффективности всех ПЦР-тестов при выявлении омикрон-штамма.

Теги: Роспотребнадзор., коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6482

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети