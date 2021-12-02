В Роспотребнадзоре объяснили, почему срок карантина для прибывающих из Африки составит 14 дней

Сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов положительно скажется на эпидобстановке. Об этом сообщили инфекционисты.

По словам представителей лабораторий, там готовы к наплыву людей в связи с новым требованием.

Роспотребнадзор принял решение ограничить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус из-за особенностей разновидности вируса под названием "омикрон". Кроме того, для прибывающих из африканских стран россиян введут 14-дневный карантин. На вопрос о том, почему срок изоляции составит не 10 суток, как во многих странах, в ведомстве ответили, что две недели — это максимальный инкубационный период для COVID-19.

При этом ученые отмечают, что есть и вероятность того, что коронавирус начал вырождаться, и эпидемия COVID-19 движется к завершению, сообщают "Известия".

Хотя производители вакцин только тестируют их эффективность против нового штамма, глава Роспотребнадзора уже успела заявить, что "все существующие в России вакцины от ковида защищают и от нового штамма". Также она заявила об эффективности всех ПЦР-тестов при выявлении омикрон-штамма.