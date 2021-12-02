02 Декабря 2021
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Политика Дальневосточный ФО
Лесопереработка, деревообработка, производство (2016) | Фото: domino-perm.ru

Власти одобрили продажу крупнейшей лесной компании на Дальнем Востоке

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций под председательством главы кабмина России Михаил Мишустин, одобрила продажу 75% крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group японской Iida Group Holdings.

На правительственной комиссии было поставлено три основных условия, при выполнении которых японская Iida Group может получить контроль над RFP Group. Реализация плана Iida Group подразумевает поэтапное инвестирование $150 млн до конца 2026 года в развитие лесопереработки на Дальнем Востоке. Эти деньги должны пойти на строительство новых мощностей по переработке древесины, а также на расширение и модернизацию текущих мощностей завода RFP Group в Амурске Хабаровского края.

За пять лет японский инвестор должен обеспечить рост общего объема лесопереработки RFP в 2,3 раза — с 752 тыс. куб. м до 1,7 млн куб. м в 2026 году, а также нарастить производство продукции глубокой переработки.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские власти должны поддержать предлагаемый проект RFP с японскими партнерами, чтобы в России сдвинулась ситуация с созданием мощностей по глубокой переработке древесины, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, RFP Group - это крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Его ключевые активы: "Дальлеспром", "Флора" и "Амурское пароходство". В аренде у компании находятся участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.

Теги: Дальний Восток, лес, деревопереработка, RFP Group, Iida Group Holdings



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