02 Декабря 2021
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Политика В России
Хитроу Аэрофлот (2019) | Фото:Википедия

"Аэрофлот" отменил более тысячи рейсов в обход Москвы

Авиакомпания "Аэрофлот" урезала около половины своей масштабной зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг РФ.

С начала ноября по конец марта отменены более тысячи рейсов в обход Москвы и Санкт-Петербурга. Такого количества отмен не было практически никогда. Ранее глава компании Михаил Полубояринов обещал сохранить программу прямых перелетов из российских городов на черноморское побережье на зиму. Однако по 45% межрегиональных маршрутов рейсы полностью отменены до конца марта 2022 года.

По восьми из них авиакомпания в зимнем периоде была единственной на рынке воздушных пассажирских перевозок. Как сообщили в "Аэрофлоте", в осенне-зимний сезон традиционно наблюдается снижение интенсивности поездок на юг России и авиакомпания пересматривает расписание, в том числе в сторону сокращения рейсов, сообщают "Известия".

Напомним, группа "Аэрофлот" впервые за два года получила квартальную чистую прибыль – она составила 11,6 млрд руб., сообщил ранее заместитель гендиректора по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. Как оказалось, улучшить финансовые показатели удалось за счет роста объема внутрироссийских перевозок.

Теги: Аэрофлот, авиакомпания, авиаперевозки



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Ранее 29.11.2021 12:42 Мск "Аэрофлот" впервые за два года вышел на квартальную чистую прибыль


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