02 Декабря 2021
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спецборт МЧС (2021) | Фото: permkrai.ru

В РФ из Афганистана прибыли 138 студентов, обучающихся в российских вузах

Первая группа афганских студентов, обучающихся в российских вузах, прибыла спецбортом в аэропорт Чкаловский.

В страну смогли приехать 138 молодых людей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он назвал помощь студентам гуманитарной миссией. Поэтапный вывоз в Россию афганцев для продолжения или начала их учебы в российских вузах был организован Минобороны и Минобрнауки РФ. Главой военного ведомства России Сергеем Шойгу для осуществления вывоза была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 25 августа Минобороны России организовало несколько эвакуационных рейсов для россиян, было вывезено 360 человек.

Теги: Афганистан, вузы, образование, студенты



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