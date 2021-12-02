02 Декабря 2021
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Экономика В России
авиабилеты посадочный талон (2019) | Фото: Pexels

Генпрокуратура высказалась против доплат пассажиров за авиабилеты

Генеральная прокуратура России предлагает Министерству транспорта РФ дополнить законодательство в сфере авиаперевозок пунктом о "недопустимости возложения на пассажиров необоснованных сборов", а также о прозрачности при формировании тарифов на авиабилеты.

Так заместитель начальника управления Генпрокуратуры в сфере транспорта и таможни Михаил Кузнецов отреагировал на предложения Минтранса легализовать так называемую таксу ZZ, которую взимает Транспортная клиринговая палата (ТКП). Ее размер составляет 185 руб. с билета. Инициатива министерства предполагает корректировку Федеральных авиационных правил № 82, дополнив определение "провозная плата" словами "стоимость перевозки", которая трактуется шире: в стоимость включаются не только расходы на предоставление самой услуги перевозки. Одновременно предлагалось изменить приказ Минтранса, исключив из пассажирского тарифа расходы на оформление перевозочных документов, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, операционные убытки пассажирских авиакомпаний России по итогам 2021 года составят 70–80 млрд руб. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров.

Теги: авиакомпании, авиабилеты, Минтранс



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