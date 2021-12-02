02 Декабря 2021
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инфаркт, сердце, боль (2016) | Фото: serdcezdorovo.ru

Тюменские ученые выявили у переболевших COVID-19 патологию сердечной мышцы

Тюменские ученые выявили деформацию миокарда (сердечной мышцы) у переболевших COVID-19, которая в будущем может привести к развитию хронической сердечной недостаточности.

Исследование проводилось в течение года и продолжается до сих пор. Участие в нем приняла группа из 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, в том числе пациенты, у которых не было сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам автора исследования, завлабораторией Тюменского кардиологического научного центра - филиала Томского НИМЦ, доктора медицинских наук Елены Ярославской, через три месяца деформация миокарда наблюдалась у 28%, а через год - уже у 58% обследуемых.

"Исследование еще проходит. Оно мультидисциплинарное, в нем принимает участие много специалистов. Пациенты проходят углубленное обследование сердечно-сосудистой системы, биохимический анализ крови, общий анализ крови, электрокардиография с определением деформационных свойств миокарда, и, помимо этого всего, пациенты получают консультативный прием, не только кардиолога. Наших пациентов также смотрят неврологи, психотерапевт, медицинский психолог, пульмонолог, офтальмолог. Потому что коронавирус - это многосистемная болезнь, поражает практически все. Участниками исследования стали достаточно разные люди в возрасте от 18 до 84 лет. Основной критерий для проведения исследования - это желание в нем участвовать и лабораторно подтвержденная "ковид-пневмония". Все наши пациенты проходили лечение в стационаре. Критическая пневмония была только у 6%. По трем другим градациям - примерно одинаковое распределение у всех. Примерно по 30% в первой, второй и третьей степени. Все пациенты получали консультативную помощь, имели возможность позвонить и обратиться за помощью. Наше исследование - по сути, диспансеризация в лучшем своем виде, как она должна проводиться. Никто из пациентов не умер", - подчеркнула Ярославская в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

У нескольких человек развились сердечно-сосудистые заболевания, которых до коронавируса не было: артериальная гипертония, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца. Ученые также наблюдали у пациентов инфаркт миокарда, инсульты.

Информации о том, может ли эта патология пройти сама собой, нужно ли лечение или оперативное вмешательство у ученых пока нет. На повторное исследование пациентов планируют пригласить через два года.

Полученные исследователями данные позволят в будущем создавать программы реабилитации для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Теги: коронавирус, COVID-19, Деформация миокарда



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