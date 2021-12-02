03 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
(2021) | Фото: Гринвич

QR-оттепель. В Тюменской области ослабили ограничения при посещении COVID-free зон

Жители Тюменской области смогут свободно посещать ряд торговых объектов в рабочие дни до 18 часов. Такое решение принял региональный оперативный штаб, сообщил губернатор Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

С 3 декабря список объектов, куда попасть можно только по QR-коду или медотводу с ПЦР, дополнят розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м.

Но действовать это ограничение будет в будни с 18 часов, в выходные и праздничные дни. То есть зайти на рынок или в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов можно будет не предъявляя QR-код.

С 3 декабря на 24 декабря 2021 года перенесена обязанность иметь QR-код для посещения баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских.

Срок введения QR-кодов для посещения заведений общественного питания также перенесен с 3 декабря на 24 декабря.

Кроме QR-кода, основанием для посещения объектов, на которых введены ограничения, может служить медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации, и отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа.

В связи с появлением нового штамма COVID-19 "омикрон" региональный оперштаб принял ряд мер для предотвращения его завоза на территорию Тюменской области. Граждане, в том числе члены экипажей воздушных судов, прибывающие из Египта, ЮАР и других африканских стран, а также из Гонконга, должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 по прибытии в аэропорты "Рощино", "Ремезов". До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР им предписывается соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п от 17 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности".

Теги: Цифровизация, беспорядки, искусственный интеллект, Алехин, Янчук



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