На Уралвагонзаводе отметили 80-летие тагильского танкостроения

18 декабря исполнилось 80 лет тагильскому танкостроению. В этот день в 1941 году на Уральском танковом заводе №183 (сегодня – Уралвагонзавод, в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) был собран первый танк Т-34, а уже к концу года эшелон из 25 "тридцатьчетвёрок" ушел на фронт. С того момента по сегодняшний день тагильское предприятие выпустило более 100 000 боевых машин, которые стоят на вооружении 77 стран мира. И это абсолютный рекорд в мировом танкостроении, сообщает пресс-служба УВЗ.

В честь этой даты, а также 85-летия УВЗ и 80-летия Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех), три танка продемонстрировали представителям СМИ свои высокие ходовые и боевые качества на испытательном полигоне. В рамках пресс-тура на трассу вышли Т-34-85, Т-90М "Прорыв" и Т-14 на платформе "Армата". Танки динамично разгонялись, дрифтовали на площадке, проехали с файерами цветов российского флага. Т-90М продемонстрировал стрельбу из пушки, а Т-14 с легкостью преодолел горку высотой порядка 6 метров и углом подъема 30°.

Эти три танка представляют разные эпохи и поколения не только тагильского, но и мирового танкостроения, отражают эволюцию конструкторской мысли и ярко демонстрируют главные качества, присущие машинам УКБТМ и УВЗ. Их всегда отличали надежность, простота конструкции, высокая ремонтопригодность и практически неисчерпаемый модернизационный потенциал. Так, именно конструктивная простота танка Т-34, символа Великой Победы, позволила к концу мая 1945 года выпустить 25 914 "тридцатьчетверок" - больше, чем на всех заводах Германии вместе взятых. А о его ремонтопригодности ходили легенды. Случалось, что за 20-30 суток наступления Т-34 два-три раза возвращался в строй!

Танки Т-34 до сих стоят на вооружении некоторых стран! А "тридцатьчетверка", которая приняла участие в мероприятии, сошла с конвейера завода в 1945 году. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор принимает участие в городских парадах Победы и исторических реконструкциях. На полигоне Т-34-85 наравне с младшими собратьями демонстрировал свои ходовые качества.

Связь поколений и возможности модернизации представил Т-90М "Прорыв" - самый современный в семействе "девяностых". Его предшественник – Т-90 - это еще один танк Уралвагонзавода, прославившийся своей высочайшей надежностью. Экспортный вариант "девяностого" является самым успешным в коммерческом плане танком XXI века. И недаром: он с успехом преодолел сложнейшие испытания в различных климатических зонах сразу трех иностранных государств – Саудовской Аравии, Малайзии и Индии.

Модернизация "девяностого" оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М "Прорыв" по праву можно считать новой боевой машиной. На нем полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.

"Прорыв" - мощная и очень удобная машина. Управление легкое. Это как велосипед: один раз научился – и больше не забудешь! Т-90М - танк для современной армии!", – говорит Максим Горбунов, контролёр-испытатель боевых и специальных машин Уралвагонзавода.

Будущее мирового танкостроения – это Т-14 на платформе "Армата". Аналогов этому танку в мире нет.

"Т-14 – это следующее поколение бронетехники с абсолютно новой концепцией. Экипаж находится в бронекапсуле ниже уровня башни, что обеспечивает его высокую защищенность. Т-14 значительно превосходит танки всех стран по боевой мощи", - подчеркивает Сергей Киселёв, начальник группы 47-го военного представительства МО РФ, аккредитованного на Уралвагонзаводе.

На сегодняшний день Уралвагонзавод выполняет контракты на поставку танков разных поколений и возможностей.

"По утверждению индийских военных танк Т-90 является вторым оружием сдерживания после ядерного. Это один из примеров того, что танки действительно нужны и еще долгое время останутся востребованными. Сегодня Уралвагонзавод выполняет контракты по поставке танков Т-72Б3М, Т-90М, по постановке на производство Т-14. Это машины разного класса, разных боевых возможностей, но все они востребованы Российской армией, и мы видим, что и иностранные заказчики ведут выбор между тремя этими танками", - отметил Илья Макеев, заместитель главного конструктора АО "УКБТМ".

Несмотря на результаты, Уралвагонзавод не собирается останавливаться на достигнутом.

"На протяжении 80 лет УКБТМ и УВЗ с честью выполняют задания Министерства обороны РФ по созданию машин различного назначения. А за последнее десятилетие сделан значительный рывок в развитии тагильского танкостроения, наивысшим достижением которого стало создание универсальной тяжелой платформы "Армата" и машин на ее базе – Т-14, БМП Т-15, Т-16. И это не окончание работ: планируется, что семейство машин будет гораздо больше. Вместе с тем, наше КБ осваивает новые компетенции, в частности – робототехнику", - рассказывает Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор АО "УКБТМ".