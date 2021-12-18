18 Декабря 2021
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Происшествия В России
Владимир Серов, мэр Судака (2017) | Фото: Old.sudak.me

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-премьера Крыма

В Краснодарском крае задержан бывший заместитель председателя Совета министров Крыма, бывший сити-менеджера Судака Владимир Серов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака. После вхождения региона в состав России стал сити-менеджером курорта.

С апреля 2019 года Серов находился в розыске. Против него возбуждено уголовное дело о посредничестве в получении взятки.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнял, что дело могло быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака.

Теги: владимир серов, крым, судак



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