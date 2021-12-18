В Первоуральск на митинг против QR-кодов приехали жители соседних городов

В Первоуральске в субботу, 18 декабря, состоялся митинг против введения QR кодов, а также против повышения платы на отопление.

Как сообщало Накануне.RU, мероприятие согласовал лично глава Первоуральска Игорь Кабец. Акция прошла на Набережной "у танка".

Митинг поддержали юрист Иван Волков, оспаривающий через суд QR-коды, Левый фронт, движение "Нижний Тагил за перемены", активисты КПРФ из Асбеста, депутат Малышевской Думы Наталья Темерова, Гусар Свердловской области Ярослав Ширшиков, а также активисты по ЖКХ в Первоуральске. Об этом сообщила в соцсетях член партии КПРФ Наталья Крылова.

В митинге, по предварительным данным, приняли участие около 300 человек.

Напомним, ранее такие протесты прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.