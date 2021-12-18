18 Декабря 2021
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митинг против QR -кодов в Первоуральске (2021) | Фото: vk.com/deputatural

В Первоуральск на митинг против QR-кодов приехали жители соседних городов

В Первоуральске в субботу, 18 декабря, состоялся митинг против введения QR кодов, а также против повышения платы на отопление.

Как сообщало Накануне.RU, мероприятие согласовал лично глава Первоуральска Игорь Кабец. Акция прошла на Набережной "у танка".

митинг против QR -кодов в Первоуральске(2021)|Фото: vk.com/deputatural

Митинг поддержали юрист Иван Волков, оспаривающий через суд QR-коды, Левый фронт, движение "Нижний Тагил за перемены", активисты КПРФ из Асбеста, депутат Малышевской Думы Наталья Темерова, Гусар Свердловской области Ярослав Ширшиков, а также активисты по ЖКХ в Первоуральске. Об этом сообщила в соцсетях член партии КПРФ Наталья Крылова.

митинг против QR -кодов в Первоуральске(2021)|Фото: vk.com/deputatural

митинг против QR-кодов в Первоуральске(2021)|Фото: vk.com/deputatural

В митинге, по предварительным данным, приняли участие около 300 человек.

Напомним, ранее такие протесты прошли в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Теги: первоуральск, митинг против qr-кодов



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