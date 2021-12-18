18 Декабря 2021
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Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент с водителем, который вытолкал пенсионерку из автобуса

В Екатеринбурге прокуратура занялась проверкой инцидента с водителем, который, по данным СМИ, вытолкал пенсионерку из автобуса.

Как сообщает надзорное ведомство Свердловской области, организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.

СМИ сообщили, что водитель автобуса маршрута № 012 "выволок из автобуса престарелую женщину". Его якобы разозлило то, что пенсионерка очень долго поднималась по ступенькам.

Прокуратура намерена опросить сотрудников транспортной организации, обслуживающей маршрут, передает ТАСС.

Теги: водитель автобуса, пенсионерка, екатеринбург



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