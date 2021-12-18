Прокуратура в Екатеринбурге проверит инцидент с водителем, который вытолкал пенсионерку из автобуса

В Екатеринбурге прокуратура занялась проверкой инцидента с водителем, который, по данным СМИ, вытолкал пенсионерку из автобуса.

Как сообщает надзорное ведомство Свердловской области, организована проверка соблюдения требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.

СМИ сообщили, что водитель автобуса маршрута № 012 "выволок из автобуса престарелую женщину". Его якобы разозлило то, что пенсионерка очень долго поднималась по ступенькам.

Прокуратура намерена опросить сотрудников транспортной организации, обслуживающей маршрут, передает ТАСС.