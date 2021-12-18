18 Декабря 2021
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Общество В России
(2017) | Фото:

Сбой произошел в информационной системе ГИБДД

В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой.

Это сказалось на работе регистрационно-экзаменационных подразделений всей страны, в том числе и Свердловской области, сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУМВД России по региону.

Специалисты работают над устранением проблемы. Пока неизвестно, когда система заработает.

В 2019 году также происходил сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД. Во многих подразделениях ГИБДД было невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета.

Теги: сбой, гибдд



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