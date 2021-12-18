Сбой произошел в информационной системе ГИБДД
В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой.
Это сказалось на работе регистрационно-экзаменационных подразделений всей страны, в том числе и Свердловской области, сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУМВД России по региону.
Специалисты работают над устранением проблемы. Пока неизвестно, когда система заработает.
В 2019 году также происходил сбой в Федеральной информационной системе ГИБДД. Во многих подразделениях ГИБДД было невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета.