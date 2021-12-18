18 Декабря 2021
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Происшествия В России
дтп с автобусом и лесовозом (2019) | Фото: komi.sledcom.ru

В ДТП с микроавтобусом и лесовозом под Ярославлем пострадали 12 детей

ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей, и лесовозом произошло в Ярославской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, авария случилась в районе населенного пункта Деболовское Ростовского района.

Из прицепа КАМАЗа высыпались бревна. В результате произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedec, в котором находилось 14 детей, пять взрослых и водитель. Они ехали из Ярославля в Солнечногорск на соревнования.

По данным МВД, 13 человек, включая 12 детей, доставлены в больницу.

В октябре в Воронежской области в ДТП со школьным автобусом пострадали шестеро детей. Водитель ПАЗа не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику "Амкадор".

Теги: дтп, дети, лесовоз



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