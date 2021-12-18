Россиян предупредили о дефиците кофе

Россиян предупредили о дефиците кофе, который может продолжиться до 2023 года, сообщают "Известия".

Главный экспортер сырья — Бразилия — столкнулась с сильнейшим неурожаем. Весной в стране началась крупнейшая за столетие засуха, а летом пришли аномальные холода.

В других странах-экспортерах также проблемы: в Колумбии часть урожая погубили дожди, во Вьетнаме — новая вспышка коронавируса, Эфиопии грозят проблемы с производством из-за надвигающейся гражданской войны.

Рынок кофе штормит на протяжении всего года. В декабре продукт на бирже подорожал почти до максимума за десять лет. Больше всего в цене вырос самый востребованный сорт — арабика. Его стоимость в этом году увеличилась примерно на 80%.

По мнению экспертов, стоимость напитка в рознице может вырасти на 20-30%, при этом больше всего подорожают самые дешевые сорта.

В июле торговые сети получили предупреждение от поставщиков о резком росте цен на кофе в России. Контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний, на 70%.

Основная причина - аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии. Из-за этого урожай зерен может сократиться на 30%.