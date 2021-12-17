С 19 декабря Россия ограничивает въезд для иностранцев из Кении

С 19 декабря Россия ограничивает въезд иностранных граждан, прибывающих с территории Кении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.



Роспотребнадзору и Минтрансу России поручено обеспечить экспресс-тестирования на коронавирус россиян, прибывающих из Кении.



Кроме того, Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляция с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.