18 Декабря 2021
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Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

С 19 декабря Россия ограничивает въезд для иностранцев из Кении

С 19 декабря Россия ограничивает въезд иностранных граждан, прибывающих с территории Кении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Роспотребнадзору и Минтрансу России поручено обеспечить экспресс-тестирования на коронавирус россиян, прибывающих из Кении.

Кроме того, Роспотребнадзору поручено ввести для лиц, прибывающих из Кении, соблюдение в течение 14 календарных дней со дня прибытия режима изоляция с прохождением двукратного лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Теги: Кения, COVID-19, иностранцы



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